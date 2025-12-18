Россиянам посоветовали перед Новым годом перестать суетиться и «замедлиться»

В предновогодней суете многие люди стремятся завершить все рабочие и бытовые дела, и это часто приводит к эмоциональному выгоранию, пишет портал «7дней.ру». В результате к самому празднику они подходят полностью опустошенными, без сил и радости.

Психологи считают, что в этот период особенно важно не бежать, а наоборот — осознанно замедляться. Ключевой совет специалистов — разрешить себе что-то не успеть.

Необходимо принять как данность, что потеря или невыполнение каких-то планов является нормальной частью жизни, и это не всегда несет негативные последствия.

Психолог Михаил Хорс акцентирует внимание на необходимости иметь внутреннее разрешение на потерю. Он считает, что наши предпраздничные фантазии и ожидания не всегда реалистичны, и эту разницу между желаемым и возможным нужно честно себе объяснять, чтобы снизить уровень стресса.

Его коллега, Гули Базарова, развивает эту мысль. По ее мнению, под конец года особенно важно останавливаться и переходить к размеренному ритму жизни, который, как показывает практика, делает человека гораздо более счастливым и благополучным. Она рекомендует целенаправленно вырабатывать привычку замедляться.

Эксперты дают конкретные рекомендации: конец декабря должен быть наполнен радостью, а не превращаться в изматывающую гонку. Для этого необходимо правильно расставлять приоритеты, реалистично планировать время и, что особенно важно, — сознательно «вставлять» в свое расписание встреч и проектов обязательные паузы для отдыха.

Только так можно сохранить ресурс и встретить Новый год в хорошем расположении духа, а не в состоянии полного истощения.

