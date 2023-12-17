Россиянам посоветовали покупать елку после 20-го декабря

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам по покупке елки. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что символ Нового года необходимо покупать в 20-х числах декабря, поскольку дерево, купленное раньше, может осыпаться до окончания праздников.

Кроме того, уточнили в ведомстве, сама елка должна иметь ровный и достаточно толстый ствол без трещин. Ветви должны быть гибкими, а иголки – яркого зеленого цвета. В Роспотребнадзоре отметили, что для проверки лесной красавицы следует растереть в пальцах несколько хвоинок, от которых должен исходить характерный запах.

Ведомство порекомендовало выбирать дерево с одной макушкой. Продавцов нужно просить упаковать елку в пластиковую сетку, чтобы она не повредилась. Когда лесная красавица окажется дома, ее нужно поместить на 2-3 часа в прохладное место (например, на балкон), а только потом наряжать ее в комнате. Так нужно сделать потом, что дереву нужно постепенно адаптироваться к теплу.

Ранее Рослесинфорг сообщил, что в 2023 году резкого повышения цен на новогодние живые елки в России не будет. Как отмечало ведомство, разница в сравнении с прошлом годом останется в пределах инфляции. По информации Рослесинфорга, стоимость елки в прошлом году составляла порядка 1,2-1,5 тысяч рублей. В этом – цена на дерево может подрасти на 100-200 рублей.