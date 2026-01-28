Россиянам повысили минимальный размер больничных выплат

Минимальная сумма выплат по больничному листу для работающих россиян увеличится вслед за ростом МРОТ: в феврале 2026 года один день временной нетрудоспособности будет оплачиваться почти в тысячу рублей.

Минимальный размер пособия по больничному листу для трудоустроенных граждан в феврале 2026 года составит 967,61 рубля за один день. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат пояснил, что рост минимальных выплат напрямую связан с увеличением минимального размера оплаты труда. С 1 января МРОТ в России установлен на уровне 27 093 рублей, что автоматически повлияло на расчет социальных пособий.

По словам Леонова, в январе 2026 года минимальная дневная выплата по больничному была ниже — 873,97 рубля. Это связано с количеством календарных дней в месяце: в январе их 31, тогда как в феврале — 28, что повышает расчетную сумму за день.

Парламентарий напомнил, что при определении размера пособия по временной нетрудоспособности учитывается доход работника за два предыдущих календарных года. Если в этот период человек не имел заработка либо его средний доход оказался ниже МРОТ, установленного на момент болезни, для расчета применяется именно минимальный размер оплаты труда.

В таком случае сумма МРОТ делится на количество календарных дней того месяца, в который пришелся больничный, что и формирует минимальную выплату за один день нетрудоспособности.

