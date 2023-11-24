Россиянам предложили давать дополнительный выходной или пять дней отпуска при ЧС
Фото: [пресс-служба МЧС РФ]
МЧС разработало ряд поправок в Трудовой кодекс, вводящие либо пять дней неоплачиваемого отпуска, либо дополнительный выходной для граждан РФ, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
В пояснительной записке к проекту закона, которую цитирует ТАСС, отдельно указывается, что указанное выходное время также позволит восстановить утраченные документы и привести в норму условия жизни.
«Гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, требуется время, чтобы решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и нормализовать условия жизни», - приводится в пояснительной записке.
24 ноября документ будет направлен на рассмотрение в правительство.