Россиянам предложили давать дополнительный выходной или пять дней отпуска при ЧС

МЧС разработало ряд поправок в Трудовой кодекс, вводящие либо пять дней неоплачиваемого отпуска, либо дополнительный выходной для граждан РФ, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

В пояснительной записке к проекту закона, которую цитирует ТАСС, отдельно указывается, что указанное выходное время также позволит восстановить утраченные документы и привести в норму условия жизни.

«Гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, требуется время, чтобы решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и нормализовать условия жизни», - приводится в пояснительной записке.

24 ноября документ будет направлен на рассмотрение в правительство.