Жителям Подмосковья напомнили о передаче показаний через «Госуслуги Дом»

С 2026 года для жителей, не установивших счетчики холодной воды при наличии такой возможности, увеличили повышающий коэффициент при расчете платы. Теперь он составляет 3 вместо 1,5.

В Московской области напомнили о новых правилах расчета платы за холодное водоснабжение, которые начали действовать с 1 января 2026 года. Изменения коснулись собственников жилья, не оборудованного приборами учета воды.

Согласно обновленному порядку, для квартир без счетчиков при наличии технической возможности их установки применяется повышающий коэффициент 3. Ранее этот показатель составлял 1,5, поэтому размер начислений для таких потребителей увеличился.

Новые требования распространяются не только на жильцов, которые не установили приборы учета, но и на владельцев квартир с просроченной поверкой счетчиков, неисправными устройствами или тех, кто не предоставляет доступ представителям управляющих организаций для проверки оборудования и снятия показаний.

В профильном ведомстве отметили, что изменения направлены на повышение точности учета потребления воды и обеспечение более справедливого распределения расходов между жителями многоквартирных домов.

Чтобы избежать дополнительных начислений, собственникам рекомендуют установить счетчики при наличии технической возможности, своевременно передавать показания и следить за сроками поверки приборов учета.

Просто и быстро можно передать показания счетчиков можно через «Госуслуги Дом».