Диброву установили титановую пластину в руке после падения в клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров, который в начале недели упал с лестницы в ночном клубе и получил сотрясение мозга и перелом руки, перенес операцию по установке титановой пластины, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Напомним, сначала Дибров отказался от хирургического вмешательства и уехал домой, пообещав вернуться в больницу на обязательный прием. Однако, по данным СМИ, когда боль усилилась, Дибров решил не рисковать и согласился на операцию.

Операция прошла успешно: хирурги вставили титановую пластину для сращивания костей. Примечательно, что Дибров наведался в больницу тайно, чтобы избежать внимания прессы. Весь процесс занял несколько часов, и к вечеру того же дня ведущего отпустили домой.

Полное восстановление, по словам врачей, займет около двух месяцев. Позже станет ясно, нужно ли будет удалять конструкцию или она останется в руке навсегда.

Ранее директор телеведущего Дмитрия Диброва рассказал о его самочувствии.