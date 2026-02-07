Россиянам предложили молиться 7 февраля о вразумлении братских народов

В субботу, 7 февраля, нужно прочитать особую молитву в день памяти священномученика Владимира (Богоявленского), заявил в комментарии NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВНС) Михаил Иванов.

В этот день парламентарий призвал молиться о «вразумлении братских народов». По его словам, священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, является небесным покровителем Киева и символом единства исторической Руси.

В молитве, по словам депутата, верующие должны попросить о даровании мужества, твердости в вере, защиты от зла, а также о смягчении сердец.

«Пусть его пример самоотверженного служения и верности Церкви даже до смерти вдохновит всех нас на стойкость, а тех, кто отпал, — на покаяние и возвращение в лоно единого духовного Отечества», — подчеркну Иванов.

Он подчеркнул, что цель этой молитвы — не поражение кого-либо, а прозрение. В обращении к святому должна содержаться просьба помочь «сбросить пелену ненависти» и вспомнить общую веру, что, по замыслу депутата, должно вернуть на путь единства.

