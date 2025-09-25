Россиянам предложили выбрать между деньгами и натуральными льготами

Выбранный вариант будет действовать весь следующий год без необходимости повторного обращения. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Его слова приводит ТАСС .

Пенсионерам необходимо до 1 октября определиться с формой получения социального пакета услуг — деньгами или натуральным предоставлением. Как пояснил юрист Евгений Машаров, полная денежная компенсация составляет 1728 руб. ежемесячно и ежегодно индексируется. Натуральная форма включает обеспечение лекарствами, путевки в санатории, бесплатный проезд в пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения.

Для выбора варианта нужно подать заявление в Социальный фонд России через портал госуслуг, МФЦ или отделение фонда. Выбранный порядок будет действовать весь следующий год без необходимости повторного обращения. Если заявление уже подавалось когда-либо, то обращаться еще раз не нужно.

