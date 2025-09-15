Россиянам раскрыли еще одну причину, из-за которой могут не выпустить за границу

Российским туристам следует обязательно проверять наличие задолженностей перед планированием зарубежных поездок. С такой рекомендацией выступила сооснователь и директор по продукту компании «Мое дело» Анастасия Моргунова, пишет «Лента.ру».

Согласно действующему законодательству, долг в размере всего 30 тыс. руб. может стать основанием для ограничения выезда за границу. Для своевременного контроля следует ежемесячно проверять свой статус через личный кабинет Федеральной налоговой службы (ФНС) или портал «Госуслуги».

Россиянам советуют ответственно подходить к управлению налоговыми обязательствами. Перед путешествием необходимо тщательно изучить тему возможных задолженностей, вести календарь налоговых платежей и сроков отчетности.

Категорически не рекомендуется игнорировать требования ФНС об оплате, поскольку это может привести не только к финансовым санкциям, но и к ограничению свободы передвижения.

