«Всем наплевать»: почему россиянин сбежал из Китая

Российский путешественник поделился негативным опытом проживания в Китае, где он провел шесть месяцев. В своем блоге на платформе «Дзен» он подробно описал причины, по которым покинул страну, хотя изначально был убежден, что она идеально подходит для переезда.

Основным разочарованием стало ощущение полного одиночества и замкнутости. По словам блогера, в КНР он почувствовал, что никому не нужен, а вся страна живет в невероятной обособленности от остального мира.

Серьезной проблемой, по его словам, оказался изолированный национальный интернет, который вызывает определенные трудности у российских туристов и экспатов.

Значительные сложности возникли и с коммуникацией. Большинство местных жителей не владеют английским языком либо говорят на нем с очень сильным акцентом. По словам российского туриста, все это делает простое общение практически невозможным.

Не менее проблемной оказалась и местная кухня. Россиянин не смог привыкнуть к блюдам, которые показались ему невкусными и чрезмерно острыми.

Культурные особенности поведения, включая громкое сморкание, плевание на улицах и другие привычки, вызывали у путешественника стойкое чувство отвращения. При этом блогер отметил, что продолжает любить Китай, но теперь рассматривает его только как направление для кратковременных туристических поездок.

