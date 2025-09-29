Россиянам раскрыли главные опасности лишнего веса для здоровья

Ожирение не только ускоряет старение организма и повышает риски развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но и тесно связано с ментальным здоровьем, создавая порочный круг. Об этом эндокринолог Зухра Павлова написала в своем телеграм-канале.

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о серьезных последствиях избыточного веса для здоровья. Специалист объяснила, что ожирение ускоряет процессы старения в организме и значительно повышает риск развития опасных заболеваний. Среди них — сахарный диабет второго типа, онкологические патологии и различные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Отдельное внимание врач уделила связи между лишним весом и психическим здоровьем. По словам Павловой, депрессивные состояния часто приводят к перееданию и снижению физической активности, что в свою очередь усугубляет психологические проблемы. Медик подчеркнула, что недооценка серьезности проблемы лишнего веса снижает мотивацию людей к его контролю и профилактике.

Ранее онкогинеколог предупредил, что ожирение способствует развитию рака.