Россиянам рассказали, чем опасны дешевые приправы

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , чем опасны дешевые некачественные специи.

По словам Быстрова, некачественные специи могут содержать плесень, патогенные бактерии и различные вредные добавки, такие как канцерогены и мутагены. В сочетании с белками в организме они образуют опасные нитрозамины.

«Мутагены, такие как бензопирен, могут вызывать изменения в генетическом материале клеток (ДНК), увеличивая риск развития онкологических заболеваний. Бензопирен часто присутствует в копченых продуктах и приправах с натуральными дымовыми ароматизаторами. Афлатоксины, выделяемые плесневыми грибами, также могут быть канцерогенными и вызывать повреждение печени», — объяснил он.

Также в плохих специях могут копиться опасные токсичные вещества, которые при накоплении ударяют по нервной системе, почкам и другим органам. Также в специях сомнительного качества нередко остаются остатки пестицидов.

При выборе приправ важно также читать состав, а также после правильно хранить добавки в герметичных емкостях или оригинальной упаковке.

Ранее сообщалось про пять высококалорийных продуктов, которые полезны для здоровья.