Россиянам рассказали, что мешает снижению ночного давления

Чтобы ночное давление снижалось нормально, следует избегать поздних обильных ужинов и переизбытка соли. Об этом в своем телеграм-канале заявила эксперт.

Кардиолог Мария Чайковская перечислила факторы, которые могут мешать нормальному снижению артериального давления ночью. Она отметила, что поздний и обильный ужин, особенно с избытком соли, приводит к перегрузке организма жидкостью.

Также, по словам врача, физические нагрузки непосредственно перед сном могут препятствовать снижению давления из-за выработки адреналина и активации симпатической нервной системы.

Чайковская подчеркнула, что некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и спреи от насморка, также могут повышать давление в ночное время. Кроме того, нарушение циркадных ритмов, связанное со сменной работой или частыми перелетами, приводит к сбоям в суточной регуляции артериального давления.

