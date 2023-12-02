Россиянам рассказали, как через зарядку в машине может произойти кража данных с телефона

По словам эксперта, это сможет минимизировать риск кражи данных с телефона во время зарядки гаджета через автоприкуриватель. В беседе с агентством «Прайм» Шутов призвал не смеяться над его словами, а отнестись к предупреждению вполне серьезно. С его слов, в современных авто есть сразу несколько возможностей внедрить специальные начинки в электронику, способные выудить данные их телефона.

«Обычно речь идет о зарядном устройстве чужого автомобиля — киберпреступники могут интегрировать в разъем специальную электросхему, содержащую определенный код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. Но и в сам USB-кабель можно интегрировать такую схему, пояснил эксперт. В этом случае красть личные данные можно даже через “родной” кабель смартфона», - рассказал специалист.

В качестве лайфхака Шутов рекомендовал автолюбителям для зарядки гаджета носить с собой кабель «no data cable». Как подчеркнул эксперт, в нем отсутствует любая возможность передачи данных.