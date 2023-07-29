Россиянам рассказали как получить землю бесплатно

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сообщил, что многодетные дети, участники СВО и другие граждане РФ могут получить бесплатную землю от государства. О способах ее получения он рассказал в интервью для РИА Новости .

Он напомнил, что государство богато на землю и сообщил, что в собственности населения страны находится только 7% земли, а в собственности бизнеса – меньше 1%. Гаврилов сообщил, что есть несколько способов получить землю бесплатно или за небольшие деньги.

Депутат напомнил о федеральных программах Дальневосточного и Арктического гектара, а также о наличии региональных программ с индивидуальными условиями. К примеру, семьи из Московской области могут получить участок на 10-15 соток, если живут в регионе не менее 5 лет и имеют 3 детей или больше, сообщил Гаврилов.

Он также сообщил, что участники СВО могут получить землю в Крыму бесплатно, если ранее проживали на полуострове. Гаврилов напомнил, что такая же программа есть и для Севастополя.

Депутат сообщил, что участок земли можно выбрать с помощью карты Росреестра. Там же можно выкупить землю по кадастровой стоимости, которая зачастую намного ниже рыночной. Он напомнил, что сейчас землю получить куда проще, и нужно просто оставить заявление в местных органах власти.