Россиянам рассказали, как сделать важную отметку в паспорте

В России можно бесплатно добавить в паспорт информацию о группе крови и резус-факторе. Для этого достаточно обратиться в медучреждение и при необходимости сдать анализ. Об этом также сообщило РИА Новости .

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала, что каждый россиянин может бесплатно получить в паспорт отметку о своей группе крови и резус-факторе. Для этого нужно обратиться на станцию переливания крови или в поликлинику по месту жительства. Она пояснила, что услуга предоставляется по полису ОМС и не требует оплаты.

Чтобы оформить штамп, потребуется паспорт, СНИЛС и, если есть, паспорт донора. Дрожжина посоветовала заранее уточнить время и возможность записи через горячую линию службы крови. Отметка ставится на 18-ю или 19-ю страницу паспорта и содержит данные о группе крови, резус-факторе, дате анализа, название медучреждения и подпись врача. Если человек был донором, анализ сдавать не нужно, в противном случае его сделают бесплатно.

