Россиянам рассказали, как сейчас работают крупные российские аэропорты

В выходные перестали работать 15 аэропортов, однако сейчас ситуация улучшается, как сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В Шереметьеве расписание почти нормализовано, рейсы продолжают вылетать и приземляться, хотя есть некоторые задержки. Аэропорт Пулково к понедельнику, 25 августа, также восстановил расписание. Ночью задержки достигали 6,5 часа, но с утра регулярность вылетов улучшилась. Однако сейчас задерживаются около 30 рейсов.

Сочи также столкнулся с проблемами из-за закрытия других аэропортов, и в выходные были случаи, когда ни один рейс не вылетел в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Более половины рейсов в Сочи задерживаются, но большинство задержек не превышает двух часов. В Казани аэропорт работает стабильно, но также фиксируются задержки на рейсах в Москву и Санкт-Петербург.

