Россиянам рассказали, как сохранить изъятые в аэропорту вещи

При изъятии вещей в аэропорту пассажиры имеют право оставить их на хранение, а не выбрасывать. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров,

Пассажиры, у которых изъяли вещи при досмотре в аэропорту, не обязаны их выбрасывать. Как рассказал Евгений Машаров, можно обратиться к сотрудникам авиакомпании или службы безопасности и попросить оставить вещи на хранение на складе аэропорта. По словам Машарова, хранение может быть платным или бесплатным, в зависимости от условий договора с администрацией. Он отметил, что условия и сроки хранения определяются каждым аэропортом индивидуально и могут различаться.

Эксперт также напомнил об ограничениях на хранение вещей в камерах хранения на вокзалах. Запрещено сдавать животных, оружие, взрывчатые, наркотические и опасные вещества, а также вещи, которые могут загрязнить или повредить чужое имущество. Ценные вещи принимаются только при наличии специализированной камеры хранения. Невостребованные вещи вскрываются через пять суток после окончания оплаченного срока хранения.

Ранее женщина привезла из Дубая золотой браслет Cartier и попала под суд.