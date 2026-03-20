Россиянам рассказали, как восстановить утерянный паспорт

Первый шаг — обратиться в любое отделение полиции с заявлением об утрате документа. Там же выдадут талон-уведомление, который подтверждает, что старый паспорт объявлен недействительным.

Следующий этап — оплата государственной пошлины. Ее размер составляет 1500 рублей. Если паспорт теряется не впервые, за повторную утерю может быть выписан административный штраф: от 100 до 300 рублей.

Для получения нового паспорта нужно подать заявление в подразделение МВД по вопросам миграции. К заявлению прилагаются: талон-уведомление об утрате, квитанция об уплате пошлины, две фотографии 35×45 миллиметров.

Также потребуются свидетельство о браке или разводе (если есть), военный билет для военнообязанных. По желанию можно предоставить свидетельства о рождении детей до 14 лет, чтобы внести их данные в новый паспорт.

В день обращения сотрудники МВД выдадут временное удостоверение личности. Его необходимо сохранить до получения готового паспорта. Весь процесс занимает обычно до 10 дней, но при наличии подтвержденных обстоятельств может быть ускорен.

