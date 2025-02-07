Россиянам рассказали, как защитить устройства от вредоносного ПО

Ведущий исследователь в области нейроспорта Дмитрий Штаненко поделился с RuNews24.ru эффективными способами защиты от вирусов и предотвращения загрузки опасных программ.

В постоянно меняющемся мире важно помнить про правила информационной гигиены, чтобы не подвергать риску гаджеты, ПК и не ставить под угрозу свои личные данные. По словам Штаненко, самое базовое правила: не скачивать приложения с неизвестных сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. В первую очередь эксперт предостерегает о веб-страницах с сомнительным контентом, таким как порнография, онлайн-казино и сервисы с пиратскими фильмами.

Россиянам следует помнить, что существует много поддельных сайтов западных онлайн-магазинов, которые ушли из РФ. Некоторые в попытках и надежде сделать заказ забугорных товаров ведутся на уловки мошенников и хакеров, практически добровольно отдавая личные данные, в том числе и банковские.

При пользовании иностранных и отечественных сайтов важно проверять адресную строку, отзывы, рейтинги, количество заказов, а также найти торговую информацию о сервисе. Все должно быть официально: в противном случае не стоит находиться на онлайн-странице.

Эксперт напомнил также, что важно проводить регулярные обновления приложений, что повышает уровень защиты. Поможет в этом также антивирусное программное обеспечение.

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