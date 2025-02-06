Стало известно, как вирус-троян проникает в фотогалереи iPhone россиян

Российские пользователи iPhone столкнулись с вирусом-трояном, который заражает устройства и крадет личные данные через галереи телефонов. Специалист IT-сферы Даниил Аржаков рассказал RuNews24.ru об особенности вируса.

Загадочный троян ранее фиксировали только на Android, однако недавно жертвами нового вируса стали владельцы «яблочной» техники. Как отмечает эксперт, уже 242 тысячи россиян стали жертвами киберугрозы.

Полагают, что удобная система считывания и копирования текста с изображений стала лазейкой для мошенников. Вирус при заражении телефона проводит анализ снимков, считывает цифры и буквы, передавая хакерам. В итоге они получают информацию со снимков документов, паспортов и других кадров, которые можно обернуть для личной выгоды. Также они могут заполучить пароли и банковские цифры, если, например, они были сохранены как скриншот.

Специалист Даниил Аржаков отметил, что основная угроза идет от приложений. Важно перед загрузкой убедиться, что приложение официальное, имеет отзывы и рейтинги, а также регулярные обновления. Последние можно поставить на автоматический режим в телефоне, либо запускать самостоятельно.

Также эксперт не советует публиковать много личных данных, не переходить по подозрительным ссылкам и пересматривать разрешения, которые даны приложениям. Некоторым из них можно отключить доступ к галерее, местоположению и контактам.

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