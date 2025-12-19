Россиянам рассказали, каким будет последний рабочий день 2025 года

30 декабря 2025 года, последний рабочий день года, не будет сокращенным. Об этом сообщает производственный календарь на 2025 год, размещенный на официальном сайте Государственной думы РФ. Эту информацию подробно изучило издание «Подмосковье Сегодня».

В 2025 году по производственному календарю было несколько сокращенных рабочих дней перед праздниками: 7 марта, 30 апреля, а также 11 июня и 1 ноября.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации, рабочий день, который непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. Данное правило применимо ко всем работникам, независимо от их обычного рабочего графика, за исключением тех, кто трудится в непрерывно действующих организациях или выполняет работы, при которых невозможно сокращение рабочего времени (к примеру, медицинские работники и сотрудники транспортной сферы).

Эти категории сотрудников могут получить компенсацию за переработку в виде отгулов или денежного вознаграждения.