Россиянам рассказали, кому грозит выселение из-за долгов за коммуналку

Систематическая неуплата услуг ЖКХ может привести к выселению лишь в строго определенных случаях. Как пояснил РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков, это возможно, только если жилье не приватизировано и не является для человека единственным. При этом муниципалитет обязан предложить альтернативное помещение.

Собственника приватизированной квартиры выселить за долги по коммуналке нельзя. Исключение — если жилье в ипотечном залоге, а заемщик нарушил обязательства перед банком. Тогда кредитор может через суд инициировать продажу этой квартиры.

«Даже при наличии долга на квартиру может быть наложен арест для последующей реализации, но не для выселения владельца», — уточнил юрист.

Иная ситуация с неприватизированным жильем.

«Выселение нанимателя возможно при систематическом невнесении платы за жилье и коммунальные услуги в течение шести месяцев», — отметил Курбаков, ссылаясь на статью 90 ЖК РФ.

Однако даже в этом случае выселяемому обязаны предоставить другое жилое помещение по договору соцнайма, пусть и с меньшей площадью или в другом районе.

Без предоставления альтернативы выселение допускается лишь в исключительных ситуациях, например, если жилье используется не по назначению или наниматель постоянно нарушает права соседей.

