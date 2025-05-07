Россиянам рассказали, кому положен досрочный выход на пенсию

Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила в беседе с RT, какие категории россиян могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию.

Досрочный выход на пенсию является одной из мер поддержки, которая направлена на тех, кто посвятил себя воспитанию детей или долговременно работал в сложных условиях.

Как пояснила Бессараб, женщины, родившие и воспитавшие троих детей до восьмилетнего возраста, могут уйти на пенсию на три года раньше общеустановленного срока. При рождении четверых детей пенсионный возраст снижается на четыре года, а для матерей пятерых и более детей предусмотрен выход на пенсию в 50 лет. Такой же льготой могут воспользоваться женщины, вырастившие двоих детей в условиях Крайнего Севера.

Отдельные условия предусмотрены для работников опасных и вредных производств. Сотрудники МЧС, члены экипажей воздушных судов, а также представители других профессий с особыми условиями труда также имеют право на досрочное назначение пенсии.

Однако важно заранее уточнить в пенсионном фонде требования к стажу и подготовить необходимые документы. Это свидетельства о рождении детей, трудовая книжка и подтверждающие справки для работников вредных производств. Оформление депутат рекомендует делать за 6-12 месяцев до предполагаемого выхода на пенсию.

Ранее был подсчитан размер пенсионных накоплений граждан России.