Россиянам рассказали о невозможности добрать Омега-3 только продуктами
Врач Ермакова: добрать норму Омега-3 можно только рыбой и пищевыми добавками
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Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова рассказала «Газете.Ru», почему Омега-3 нельзя получать только из продуктов.
Суточная норма Омега-3, по словам врача, содержится примерно в двух килограммах рыбы или морских продуктах. Больше всего элемента в диком лососе и печени трески, но вряд ли человек способен есть даже ее каждый день. К тому же, большинство видов рыб содержат тяжелые металлы.
Стоит учитывать и то, что после готовки любым способом количество Омеги уменьшается, она менее концентрирована, следовательно, в организм поступает не полностью, еще и усваивается с трудом.
«Именно поэтому в помощь организму Омега-3 должна употребляться дополнительно в форме пищевых добавок. В то время как, Омега-6 и Омега-9 в больших количествах содержатся в привычной пище», — заявила специалист.
Однако нельзя назначать себе ударную дозу добавок самостоятельно. Важно получить консультацию врача и установить индивидуальную дозировку после анализа Омега-3 Индекс.
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