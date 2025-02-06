Названы положительные свойства семян чиа

Семена чиа добавляют в ПП-десерты, употребляют с водой, молоком или делают дополнением к салатам. Популярность продукта легко объясняется специалистами. Диетолог Дианова напомнила, что в чиа много омега-3 и альфа-линоленовой кислоты. Это настоящий суперфуд для здоровья.

Богатство состава чиа позволяет насытить организм клетчаткой и растительными жирами, что нормализует уровень холестерина, снижает риск тромбообразования, положительно влияет на память, помогает в борьбе с тревожностью и депрессией. Снижается также риск хронических заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

«Главное – не нужно добавлять сахар. Часто десерты с семенами чиа в общепите содержат много сахара – выходит польза в одном, а вред в другом. Получается, один продукт портят другим», — отметила Дианова.

Ограничений на прием чиа, как правило, нет. Однако врач советует ориентироваться на свое самочувствие или уточнять у специалистов по поводу непереносимости продукта. Также осторожнее нужно быть людям с проблемами ЖКТ: при переизбытке чиа можно забить кишечник и испытывать трудности с дефекацией.

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