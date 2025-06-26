Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Российской Федерации вступают в силу новые законы, которые призваны облегчить повседневные процессы, расширить возможности использования цифровых услуг, уточнить правила для инвесторов и оказать поддержку социально незащищенным категориям граждан.

В интервью RT депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») сообщил, что одним из наиболее значимых нововведений является возможность отправлять и получать процессуальные документы по делам об административных правонарушениях в цифровом формате.

«Теперь не потребуется личный визит в госорганы или почтовое отправление — достаточно авторизоваться через „Госуслуги“ и взаимодействовать с системой дистанционно», — отметил парламентарий.

В области регулирования инвестиционной деятельности вступают в силу обновленные нормы, которые касаются соглашений о защите и стимулировании инвестиций.

Это обеспечивает единообразие правовых норм для всех участников и позволяет выстраивать отношения на основе публичных договоров, опираясь на четкие юридические принципы, пояснил депутат.

«Закон конкретизирует, что считается основным объектом инвестиционного проекта, устанавливает правила предоставления мер поддержки и исключает третейский порядок разрешения споров по этим соглашениям — теперь они подлежат рассмотрению исключительно в государственных судах России», — подчеркнул собеседник RT.

Говырин также подчеркнул, что в банковском секторе происходят существенные перемены, касающиеся социально значимых для граждан услуг.

«С 1 июля крупнейшие банки страны обязаны по заявке граждан через портал „Госуслуги“ открывать социальные счета и вклады. Такие продукты предназначены для пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и получателей социальных пособий», — объяснил Говырин.

Он сообщил, что нововведение касается ипотечных кредитов. С 1 июля банки не смогут взимать комиссию за снижение ставки по ипотеке, если условия кредитования соответствуют стандартным требованиям.