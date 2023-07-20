Россиянам рассказали о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа

1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Данная процедура проводится ежегодно, а максимальное увеличение пенсии может составлять до 3 пенсионных баллов, сообщила экономист Людмила Иванова-Швец в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт уточнила, что количество баллов зависит от отчислений в Соцфонд, а стоимость одного балла – от года оформления пенсии. Иванова-Швец сообщила, что увеличение пенсии составит порядка 370 рублей, и добавила, что никаких заявлений оформлять для ее получения не потребуется. Перерасчет будет произведен автоматически.

Экономист сообщила, что изменения коснутся тех, кто подавал документы для смены условий получения пенсии. Перерасчет также затронет тех, кто достиг возраста 80 лет в июле. Они получат двойную пенсию, размер которой сейчас равняется 7567 руб.

Недавно юрист Вадим Виноградов сообщил, что делать при получении излишней пенсии. Он посоветовал такие начисления возвращать государству.