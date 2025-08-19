Россиянам рассказали о пяти нововведениях в школах с началом учебного года

В школах обновят порядок оказания медицинской помощи, а обществознание заменит история края. Об этом сообщается в телеграм-канале уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Мария Львова-Белова, детский омбудсмен, рассказала о грядущих изменениях в школах с началом нового учебного года. Во-первых, поменяется порядок оказания медицинской помощи. В школах теперь будут работать медсестры-специалисты, а медицинские кабинеты обновят, чтобы соответствовать современным стандартам.

Во-вторых, контрольные работы, включая ВПР, будут занимать меньше учебного времени — не более 10% по каждому предмету. В-третьих, в 5-7 классах отменят уроки обществознания, но введут новый предмет — «История нашего края».

Кроме того, в некоторых школах планируется ввести оценки за поведение. А также родителям разрешат присутствовать на ЕГЭ, чтобы следить за условиями проведения экзамена и защищать права выпускников.

