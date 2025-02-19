Россиянам рассказали о порядке выхода на пенсию с 2026 года

С 2026 года соцфонд будет назначать пенсии по старости в беззаявительном порядке, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

Также это правило будет распространяться на пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, добавила она.

Россиянам будут назначать пенсию за месяц до наступления пенсионного возраста.

Человеку, который планирует выйти на пенсию, будут присылать уведомление «о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов».

С 2026 году право на получение пенсии по старости будут меть 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Ранее сообщалось о том, что россиянам объяснили, как можно поднять пенсию за пять лет работы.