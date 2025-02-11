Россиянам объяснили, как можно поднять пенсию за пять лет работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в разговоре с RT , как за пять лет увеличить пенсию.

Стаж работы и уровень зарплаты влияют на формирование пенсии. Для лучшего показателя важно иметь большой стаж. По словам Бессараб, нужно продолжать работу еще пять лет после достижения пенсионного возраста.

«В этом случае на 36% за этот период можно повысить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Таким образом можно дополнительно поднять себе пенсию за эти пять лет», — рассказала собеседница RT.

По словам парламентария, важно работать официально или быть на самозанятости. В последнем случае важно самостоятельно формировать пенсионные баллы. Главное не работать на теневую экономику, а трудиться «в белую», то есть, по трудовому найму.

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