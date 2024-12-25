Россиянам рассказали о продуктах и напитках, помогающих избавиться от похмелья

Врач-психиатр Руслан Исаев в беседе с сайтом aif.ru напомнил, что не все народные средства против похмелья являются эффективными и полезными.

Самым известным народным методом избавления от похмелья считается питье капустного или огуречного рассола. По словам Исаева, этот способ действительно может помочь восстановить электролитный баланс, улучшить самочувствие и снизить отечность. К тому же, это помогает избежать обезвоживания.

Однако есть напитки, которые наоборот усиливают обезвоживание и повышают давление. К ним относятся крепкие чаи и кофе. Опасно также посещать баню на утро после вечерники и пытаться выгнать похмелье таким повышением температуры.

«Дополнительная порция спиртного усугубляет интоксикацию и может привести к запою», — уточнил эксперт.

Важно следить за своим состояние на утро после Нового года и вовремя реагировать на обострения. При острой интоксикации следует вызвать скорую помощь, а не пробовать народные методы.

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