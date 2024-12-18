Диетолог Мухина назвала продукт, который сможет облегчить похмелье

По словам диетолога Марият Мухиной, сыр и еще ряд продуктов перед употреблением алкогольных напитков могут помочь сократить риск похмельного синдрома. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что сыр является продуктом, богатым жирами, которые могут замедлить усвоение алкоголя в желудке и тонком кишечнике. В случае если жиры присутствуют в желудке перед алкоголем, они создают пленку, замедляя его всасывание, также жиры замедляют перистальтику желудка, тем самым сбавляя скорость, с которой алкоголь проникает в кров, что дает возможность организму лучше справляться с алкоголем и может уменьшить эффект.

По мнению эксперта, тем не менее не стоит забывать, что человек может выпить больше алкоголя и потом, когда действие жира или сыра пройдет, он резко опьянеет и интоксикация проявится сильнее.

Ранее были названы первые признаки алкогольной зависимости.