Россиянам рассказали о способах избавления от запаха лука изо рта

Чеснок и лук являются одними из наиболее распространенных приправ в России. Однако их вкус и польза оборачиваются их главным недостатком – запахом изо рта. Однако необходимо знать несколько моментов, которые позволят бороться с неприятным запахом приправ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Отмечается, что следует запивать лук и чеснок чистой водой, а после их употребления прополоскать рот.

Добавляется, что снижают уровень запаха изо рта также свежие овощи и фрукты: капуста, огурцы и груши.

При этом следует знать меру при употреблении лука и чеснока, а также чистить зубы после еды, полоскать рот средством, содержащим диоксид хлора или выпивать стакан натурального молока.