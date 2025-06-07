Россиянам рассказали о возможной опасности желания жить скромно

Те люди, которые стремятся жить скромнее и делают из экономии культ, могут действовать из страха перед будущим и по причине тревожности. Об этом сообщила Ольга Романченко, доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. Ее точку зрения привела «Газета.ру».

По мнению эксперта, последние годы приучили россиян к некоторой неопределенности финансового характера. Особенно это стало заметно в прошлом году, когда инфляция выросла чуть не до двухзначной цифры. Некоторые товары в цене выросли в полтора-два раза, по этой причине у некоторых людей даже обычный поход в магазин начал пробивать финансовую брешь в бюджете. В итоге люди стали заниматься самоуспокоением. Они говорят себе, что тот или иной товар им не нужен. Это психологически проще, чем признать, что он им не по карману.

«Экономия может быть зрелым и полезным выбором, но может стать и зависимостью, когда любое проявление желания повод для стыда. Мы живем в эпоху, где потребление перестало быть нормой, а стало чем-то, что нужно обосновывать», — указала Романченко.

Она добавила, что у человека должна быть внутренняя свобода. Скромная жизнь из-за осознанного выбора является сильной стороной. А когда такая экономия обусловлена страхом завтрашнего дня — она становится психологической проблемой.

Ранее психолог Молоканов выступил против предоставления отпусков тем работникам, которые чувствуют эмоциональное выгорание. По его мнению, это может стать отличной базой для симуляций. Люди начнут симулировать, чтобы получить дополнительные дни отдыха. Вдобавок, начальники могут подобным способом поощрять тех работников, с кем состоят в приятельских отношениях.