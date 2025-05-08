Россиянам рассказали про привычки, вызывающие изжогу

Профессор Сергей Тихонов в беседе с сайтом aif.ru объяснил , что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) часто развивается из-за повседневных ошибок.

Послеобеденный сон и любовь к фастфуду могут дорого обойтись здоровью человека. Как пояснил Тихонов, главный провокатор изжоги — лишний вес. Каждый килограмм увеличивает давление на желудок, заставляя кислоту подниматься в пищевод. В группе риска и любители интенсивных тренировок — тяжелая атлетика создает опасную нагрузку на брюшную полость.

Профессор отметил, что простая привычка полежать после еды ухудшает состояние, особенно у беременных и людей с избыточным весом. Важно контролировать вес, избегать нагрузок после еды, а также не принимать горизонтальное положение 2-3 часа после приема пищи.

Своевременная коррекция привычек может избавить от изжоги без лекарств. Главное — не игнорировать первые симптомы.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить слова «полезный» и «здоровый» в рекламе еды.