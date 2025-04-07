В РФ предложили запретить слова «полезный» и «здоровый» в рекламе еды

В Государственной думе предложили ввести ограничения на использование слов «полезный» и «здоровый» в рекламе пищевых продуктов. Депутаты обеспокоены тем, что под видом здорового питания компании продвигают вредные продукты и фастфуд.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность законодательного запрета на использование терминов, обозначающих пользу продуктов, без научного обоснования.

Предлагается ввести обязательную экспертизу для производителей, подтверждающую наличие в составе продукции только полезных компонентов, без избытка сахара, трансжиров и других вредных добавок.

После получения сертификата, подтверждающего соответствие продукции требованиям, производители смогут рекламировать ее как здоровую и полезную.

Чернышов отметил, что Россия входит в число стран с высоким уровнем ожирения и недобросовестный маркетинг усугубляет ситуацию. Запрет на неподтвержденные заявления в рекламе — это шаг к честному рынку и заботе о здоровье граждан, позволяющий потребителям делать осознанный выбор.

В качестве примера приводится опыт других стран, в частности Китая, где за рекламу недоказанных полезных свойств введены крупные штрафы.

В России действующее законодательство запрещает только заведомо ложную рекламу, но не содержит прямого запрета на использование терминов «полезный» и «здоровый», чем пользуются производители.

Ранее сообщалось, что канал «ВЧК-ОГПУ» удалили из Telegram — команда ресурса винит власти РФ.