Турэксперт Мкртчян пояснил влияние вируса Коксаки на отдых российских туристов в Турции

Вирус Коксаки является энтеровирусом, который наиболее часто поражает детей, но может заражать и взрослых. Распространение указанного вируса на турецком курорте — не единственные тревожные вести для отечественных туристов. Так, в Анталье закрылись более 170 гостиниц из-за недочетов в системах пожарной безопасности. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян оценил ситуацию. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, закрытие отелей не окажет никакого влияния на отдых российских туристов или туристическую индустрию в Турции в целом. Так, гостиницы, у которых временно отозвали лицензии, являются беззвездочными, то есть своего рода гостевые дома, где россияне, отдыхающие по путевке, не останавливаются.

Турэксперт добавил, что также никакого ущерба для туристической отрасли Турции не будет. В стране десятки тысяч отелей, а доля закрытых составляет меньше 1%. Более того, ни один отечественный туроператор с гостевыми домами в Турции контракты не подписывает. Таким образом, никакого ущерба для российского турпотока не будет.

По его мнению, весь летний сезон продажи путевок в Турцию станут расти, даже несмотря на недавнее землетрясение в Мармарисе.

Ранее российских туристов предупредили о вирусе Коксаки, вспышка которого произошла в Турции.