Россиянам рассказали, стоит ли рассчитывать на возвращение западных брендов

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал новости о возможном возвращении западных брендов в Россию.

По мнению специалиста, шанс вернуться у ушедших компаний и их брендов есть, но они не смогут вести работу на прежних условиях. Дело в том, что многие нише после их отсутствия уже заняли отечественные производители, что благоприятно сказалось на экономике. Как напомнил Михайлов, бизнес только начал активно развиваться во многом благодаря уходу иностранных фирм.

«Им дали возможность развиваться. Сейчас, когда придут бренды, где уже рынок заполнен российскими производителями, то это принесет ущерб национальной экономике и национальным интересам. Соответственно, здесь нужно рассматривать иное законодательство в случае возврата определённых компаний», — считает Михайлов.

По мнению политолога, к возвращению компаний нужно будет подходить очень избирательно. Больше шансов освоиться в России у зарубежных организаций, которые ранее не имели производств на территории РФ и лишь экспортировали свои товары.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали условие для возвращения Visa и Mastercard в РФ.