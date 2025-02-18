В Госдуме назвали условие для возвращения в Россию Visa и Mastercard

Восстановление полноценной работы крупнейших международных платежных систем Visa и Mastercard в России невозможно, считает Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Также Делягин подчеркнул, что если Visa и Mastercard хотят вернуться в Россию, то они должны сначала компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный Москве за последние три года. Размер компенсации определит российская сторона.

«Для расчетов с Китаем они нам не нужны, а для расчетов с Европой, другими странами вполне достаточны. Это их узкая сфера специализации. К внутрироссийским расчетам их допускать нельзя, с моей точки зрения, потому что мы должны исходить из того, что это шпионские организации, как и SWIFT», — пояснил парламентарий.

Михаил Делягин также полагает, что для возвращения в Россию международные платежные системы должны восстановить возможность проведения международных платежей.

Ранее финансовый аналитик Беляев назвал последствия прекращения действия сертификатов безопасности у карт Visa и Mastercard в России.