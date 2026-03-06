Россиянам разрешат дарить учителям более дорогие подарки

В Государственной Думе рассматривают инициативу по изменению стоимости подарков, которые разрешено дарить учителям, врачам и сотрудникам социальной сферы.

На сегодняшний день этот порог составляет 3 тысячи рублей, однако законодатели предлагают поднять его до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, он предполагает правки в Гражданский кодекс Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Действующее ограничение в 3 тысячи рублей было введено еще в 2008 году, и, по мнению парламентариев, оно давно морально устарело, так как не соответствует текущей экономической ситуации и реальной стоимости даже символических знаков внимания.

«Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — сказал депутат Дмитрий Гусев.

