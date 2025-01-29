Россиянам развеяли миф о связи липосакции и похудения

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему липосакция не может являться абсолютным способом сброса лишнего веса.

Липосакция не только сложная и опасная операция по удалению жира, но и нередко не оправдывает надежд клиентов. Все из-за заблуждения, что липосакция поможет им похудеть. На деле, как напомнил Зленко, процедура помогает скорректировать фигуру, в том числе и контуры лица.

«Да, при липосакции удаляется жир, можно убрать несколько литров жира. Однако для похудения или тем более лечения ожирения нужны комплексные меры, в том числе значительная коррекция образа жизни. При сильном ожирении может применяться бариатрическая хирургия», — отметил специалист.

Дело также в том, что при липосакции работают с подкожным жиром, но есть и висцеральный, находящийся внутри на органах. Его можно убрать уже только здоровым образом жизни и следуя рекомендациям врачей.

Зленко отметил, что наименее травматичной является ультразвуковая липосакция. Однако если кожа растянута, то придется прибегнуть к абдоминопластике в сочетании с липосакцией.

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