Пластический хирург Решетняк пояснила, что такое ретинол и как его применять

Ретинол является одним из наиболее мощных средств в косметологии, известным своими удивительными свойствами. Он не только помогает улучшить внешний вид кожи, а также и воздействует на ее структуру на клеточном уровне. Пластический хирург Оксана Решетняк рассказала, что такое ретинол и почему он заслуженно считается звездой ухода за кожей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, ретинол является идеальным средством для тех, кто хочет улучшить внешний вид своей кожи. Он подходит для людей, сталкивающихся с симптомами старения кожи, пигментацией и неровным тоном, акне. При этом важно помнить, что ретинол может быть не таким подходящим для людей с очень чувствительной кожей, поскольку его применение может вызвать покраснение и сухость.

Медик пояснила, что данный препарат оказывает сильное воздействие на кожу, и его ключевая особенность заключается в том, что он ускоряет процесс обновления клеток. С каждым использованием указанного средства старые клетки кожи заменяются новыми, что придает коже свежий и здоровый вид, что позволяет разгладить морщины, сократить пигментацию и улучшить текстуру кожи.

По ее мнению, применение ретинола требует осторожности, поскольку средство может вызвать раздражения, особенно если кожа не привыкла к его действию. Чтобы избежать побочных эффектов, таких как сухость и покраснение, стоит начинать с низкой концентрации, применять его лишь вечером, частоту использования наращивать постепенно, также не стоит забывать увлажнять кожу.

Она подчеркнула, что не следует забывать, что ретиноиды, входящие в состав данного средства, не являются не чудо-средством, которое дает мгновенные результаты.

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