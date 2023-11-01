Россиянам станет проще признать банкротство вне суда

Начиная с 3 ноября, гражданам России будет легче признавать свое банкротство за пределами суда в случаях, если размер их долга превышает сумму в 25000 рублей и составляет не более миллиона. Уточняется, что порядок будет определяться федеральным законом. Об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на документ закона.

До этого момента, минимальная сумма для признания банкротства была в 2 раза выше, а максимальная – в 2 раза меньше. После повышения минимальной и повышения максимальной оценки, процедура стала проще и доступнее для граждан страны.

Сообщается также, что закон разрешит пенсионерам и гражданам получающим соцвыплаты, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства спустя год после того, как с них начали принудительно взыскивать задолженность. Для остальных граждан этот срок составит 7 лет, уточнили в издании.