Россиянам велели срочно проверить пенсии: ноябрь решит, сколько вы получите

Ноябрь признан оптимальным временем для проверки пенсионных накоплений и защиты социальных прав граждан. Об этом сообщил профессор Высшей школы экономики Вадим Виноградов. По его словам, именно в последний осенний месяц удобнее всего урегулировать вопросы, связанные с перерасчетом пенсий и исправлением ошибок в данных, передает News со ссылкой на RT.

Эксперт отметил, что россиянам следует запросить актуальную выписку со своего индивидуального лицевого счета. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда.

По словам Виноградова, ноябрь удобен тем, что в этот период уменьшается нагрузка на отделения фонда, а значит, обращения рассматриваются быстрее. Кроме того, своевременная проверка данных позволяет завершить все корректировки до конца календарного года и избежать задержек в начислениях.

Юрист подчеркнул, что внимательное отношение к состоянию пенсионного счета помогает гражданам заранее выявить неточности и защитить свои права, не дожидаясь наступления нового отчетного периода.

