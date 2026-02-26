Россиянам запретили курорты: самое популярное место оказалось в тонне грязи
Пляжи Пхукета оказались покрыты мазутом после крушения контейнеровоза
У берегов тайского острова потерпел аварию контейнеровоз Sealloyd Arc, перевозивший 130 тонн мазута. Нефтяные сгустки уже добрались до популярных мест отдыха, создав угрозу для туристов, пишет samaraonline24.
Популярные курортные зоны Пхукета столкнулись с экологическим бедствием после того, как у его берегов произошло крушение контейнеровоза. Судно Sealloyd Arc, на борту которого находилось 130 тонн мазута, потерпело аварию, и нефтепродукты начали попадать на сушу.
По данным Telegram-канала Mash, сгустки мазута уже загрязнили несколько пляжей. Сильнее всего пострадали Банана-Бич, расположенный на острове Корал, а также Паток на острове Рача-Яй. Оба этих места находятся всего в 10–15 минутах плавания от Пхукета и популярны среди экскурсионных групп.
Размеры нефтяного пятна внушают опасение: его протяженность составляет более 7 километров, а ширина достигает полутора километров. Отдыхающие отмечают коварство загрязнения: мазут визуально напоминает мелкую черную гальку, которую трудно различить на песке. Это создает высокие риски для туристов, которые могут случайно вступить в контакт с опасным веществом.