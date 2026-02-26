Россиянам запретили курорты: самое популярное место оказалось в тонне грязи

У берегов тайского острова потерпел аварию контейнеровоз Sealloyd Arc, перевозивший 130 тонн мазута. Нефтяные сгустки уже добрались до популярных мест отдыха, создав угрозу для туристов, пишет samaraonline24 .

Популярные курортные зоны Пхукета столкнулись с экологическим бедствием после того, как у его берегов произошло крушение контейнеровоза. Судно Sealloyd Arc, на борту которого находилось 130 тонн мазута, потерпело аварию, и нефтепродукты начали попадать на сушу.

По данным Telegram-канала Mash, сгустки мазута уже загрязнили несколько пляжей. Сильнее всего пострадали Банана-Бич, расположенный на острове Корал, а также Паток на острове Рача-Яй. Оба этих места находятся всего в 10–15 минутах плавания от Пхукета и популярны среди экскурсионных групп.

Размеры нефтяного пятна внушают опасение: его протяженность составляет более 7 километров, а ширина достигает полутора километров. Отдыхающие отмечают коварство загрязнения: мазут визуально напоминает мелкую черную гальку, которую трудно различить на песке. Это создает высокие риски для туристов, которые могут случайно вступить в контакт с опасным веществом.