Россиянам запретили устанавливать кондиционеры без согласия соседей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйств РФ разъяснило новые правила, которые фактически запрещают владельцам квартир самовольно устанавливать кондиционеры, пишет «Фонтанка».

Согласно новым правилам, монтаж наружного блока климатической техники теперь возможен только после получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ОСС).

Причина запрета заключается в том, что, хотя оконные проемы и балконы входят в состав частной собственности, элементы фасада, к которым крепится оборудование, являются общедомовым имуществом.

К нему относятся несущие стены, балконные плиты, наружные откосы и оконные отливы. Поскольку установка наружного блока кондиционера затрагивает эти общие конструкции, она требует согласия всех соседей, оформленного через ОСС.

Таким образом, даже если блок планируется разместить в оконном проеме собственной квартиры, для законного монтажа необходимо иметь на руках соответствующий протокол общего собрания жильцов.

