Россияне бросились скупать древние iPhone: новый тренд завел покупателей слишком далеко

Россияне все чаще переходят на ретро-смартфоны Apple. К такому выводу пришли аналитики МТС, изучив устройства, зарегистрированные в сети оператора за последний год. Исследование показало устойчивый рост числа пользователей устаревших моделей айфонов, причем ярче всего эта тенденция проявилась среди зумеров. Об этом CNews сообщили представители компании.

В компании отметили, что Петербург вошел в перечень регионов с наибольшей концентрацией таких гаджетов. Специалисты также подсчитали, что старая техника Apple намного обгоняет по популярности аналогичные по возрасту Android-устройства. На долю iPhone, выпущенных до 2013 года, приходится 76% всех эксплуатируемых смартфонов той эпохи.

Аналитики связывают возникший тренд с высокой надежностью продукции бренда и продуманной экосистемой. Эти факторы формируют сильную привязанность: 79% владельцев при смене телефона снова выбирают яблочный логотип, что демонстрирует рекордную лояльность на рынке.

Самыми активными поклонниками ретро-моделей оказались подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В 2025 году их доля в этой категории пользователей подскочила до 14%, увеличившись практически вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Бесспорным лидером предпочтений остается iPhone 5S, занимающий 65% данного сегмента. Далее по популярности следуют модели iPhone 5, iPhone 4S и iPhone 4.

Параллельно МТС привела свежие данные по продажам. В 2025 году в стране реализовали 1,8 миллиона новых айфонов на общую сумму свыше 158 миллиардов рублей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались флагманы iPhone 16 Pro и iPhone 15.