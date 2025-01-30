Россияне бросились скупать кетчуп и томатную продукцию

Исследование потребительских интересов россиян показало, что граждане стали чаще покупать кетчуп и продукцию из томатов. Это выяснили аналитики ТМ «Пиканта» совместно с Online Market Intelligence (OMI), сообщает «Газета.Ru» .

Самыми ярыми фанатами томатной продукции оказались российские мужчины. Специалисты узнали, что чаще они покупают протертую мякоть томатов: 16,7% против 11,3% среди женщин. Также отметили, что за последний выросло и потребление томатной продукции, причем почти наполовину (45%).

Каждый месяц покупатели выбирают кетчуп, пасты, протертую мякоть красного овоща. Каждый день это покупают 7,8% мужчин и 5,5% у женщин. Консервированные томаты также больше всего любят мужчины.

Результаты, как отметили, достаточно очевидные. Объясняется это физическим различием и базовыми данными. Например, у мужчин больший объем крови и менее выражена жировая ткань, а также быстрый метаболизм и другие особенности, влияющие на пищевые предпочтения. Кроме того, томатную продукцию часто сочетают с мясом, а это еще один популярный продукт у мужского населения.

Ранее сообщалось, что яблоки стали одним из самых популярных продуктов в Подмосковье в декабре 2024 года.