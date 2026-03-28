Россияне готовы экономить на всем, но не на отдыхе: названы популярные направления

Россияне, по данным опросов и анализа турпотока, готовы экономить на многих повседневных расходах, но не на отдыхе, пишет интернет-портал 161.ru. Однако выбор направлений в 2026 году заметно изменился под влиянием внешних факторов.

Теперь на первом месте у россиян — безопасность. Из-за ситуации на Ближнем Востоке туристы отказываются от рискованных направлений, отдавая предпочтение проверенным и стабильным.

Среди зарубежных курортов лидируют Турция, Египет и Таиланд. Эти страны остаются востребованными благодаря устоявшейся туристической инфраструктуре и относительной предсказуемости. Однако эксперты прогнозируют, что общий поток российских туристов за рубеж сократится примерно на 1 млн человек из-за военных конфликтов в регионе.

Ослабление рубля добавит давления: стоимость путевок может вырасти на 10-15%, что усилит неуверенность путешественников.

Внутренний туризм, по прогнозам, покажет скромный рост — около 2-3% по сравнению с 2025 годом. Для сравнения: в 2024 году прирост составлял 12%.

Среди популярных направлений у россиян остаются Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Анапа. Особые надежды связаны с Анапой: после открытия пляжей (ожидается к июлю) город может принять дополнительный поток.

По оценкам, Анапа способна забрать у Сочи как минимум 1,5 млн туристов, а общий рост турпотока в регион может составить около 40%.

Сочи и Крым сохраняют высокий спрос, но рост будет сдержанным из-за высоких цен. Ростовчане также часто выбирают Москву и Санкт-Петербург для культурного отдыха. А вот Алтай и Байкал остаются в аутсайдерах из-за отсутствия прямых авиарейсов.

Калининградская область популярна, но ограничена нехваткой отелей. При выборе жилья россияне предпочитают отели категории «три звезды» и выше.

